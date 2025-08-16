Começaram as aulas de Judô no Centro Comunitário III Vilas

O Departamento de Esportes e Lazer da prefeitura deu início no começo deste mês de agosto, às aulas de Judô no Centro Comunitário III Vilas. O projeto é uma parceria entre o governo do Estado e Instituto Nacional de Esporte, Lazer e Cultura (Inelc). Segundo os responsáveis, as famílias compareceram em grande número para inscrever seus filhos, esgotando as vagas rapidamente. Logo em seguida, o sensei Daniel Garcia e equipe reuniu os alunos para uma instrução rápida e um primeiro aquecimento em grupo.

As aulas serão ministradas pelo sensei Daniel, todas as terças e quintas-feiras, das 18h às 20h, sendo duas turmas por dia, no Centro Comunitário III Vilas, à rua Alcino Alves Rosa, nº 50, Vila Santana. Os alunos participantes receberão quimono e camiseta para as aulas.

As vagas já se esgotaram, mas os responsáveis podem deixar o nome de seus filhos em uma lista de espera para futuras vagas, basta comparecer ao local e falar com o sensei Daniel nos dias de aula.

Estiveram presentes no local recepcionando os alunos e seus responsáveis, o diretor do Departamento de Esportes e Lazer, André Leone; o vice-prefeito, Guilherme Nicolau e os vereadores Maicon Canato e Antônio Sérgio da Silva.

Para o projeto, a prefeitura comprou um novo tatame de estrutura oficial. O prefeito Celso Ribeiro destacou a importância da participação das crianças e dos jovens no projeto, incentivados pelos seus responsáveis, onde aprenderão além de mais uma atividade esportiva, disciplina, respeito, autoconfiança, trabalho em equipe e muito mais.

Fotos: Arquivo Pessoal