Gustavo Tabet conquista bronze no Paulista de Judô

O Campeonato Paulista Sub-21 Júnior, 1ª divisão, foi realizado no último sábado, dia 9, no Ginásio Poliesportivo Cidade de São Bernardo Adib Moysés Dib, em São Bernardo do Campo. Centenas de jovens judocas do todo o estado participaram das finais, com destaque para o atleta vargengrandense Gustavo Slootemaker Tabet, que conquistou a medalhe de bronze.

O campeonato contou com a presença de atletas renomados, como Chiaki Ishii, o primeiro medalhista olímpico brasileiro no judô, ao conquistar a medalha em Munique, em 1972. Também esteve presente Douglas Vieira, medalhista de prata no judô em Los Angeles.

Na competição, Gustavo, atleta e professor responsável pelo Instituto da Luta de Vargem Grande do Sul, conquistou medalha no Campeonato Paulista de Judô pelo terceiro ano consecutivo. “Fica aqui o meu agradecimento a todos os patrocinadores, parceiros de treino, meu sensei Elton Fiebig e minha família que sempre me motivam e me fazem seguir por mais e mais”, destacou Gustavo.

Com este resultado, o judoca fechou o ano de 2025 como o quarto melhor atleta do Estado de São Paulo no seu primeiro ano em sua nova categoria, que abrange atletas de 18 a 20 anos. Gustavo ainda está presente em ranqueamentos nacionais e internacionais. Ele ocupa a 16ª posição no ranking brasileiro, é o 17º no Pan-americano e o 104º no ranking mundial.