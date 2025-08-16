Classificados

Últimos artigos
Gustavo Tabet conquista bronze no Paulista de Judô
O Campeonato Paulista Sub-21 Júnior, 1ª divisão, foi realizado no último sábado, dia 9, no Ginásio Poliesportivo Cidade de São Bernardo Adib Moysés Dib, em São Bernardo do Campo. Centenas de jovens judocas do todo o estado participaram das...
Começaram as aulas de Judô no Centro Comunitário III Vilas
O Departamento de Esportes e Lazer da prefeitura deu início no começo deste mês de agosto, às aulas de Judô no Centro Comunitário III Vilas. O projeto é uma parceria entre o governo do Estado e Instituto Nacional de...