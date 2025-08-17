Prefeitura de Grama entrega conteiner veterinário

O prefeito Zé da Doca recebeu um representante da Secretaria Estadual de Meio Ambiente para a entrega oficial do conteiner veterinário. O espaço conta com salas apropriadas para a saúde do animal, onde será utilizado pelo Centro de Zoonoses.

O conteiner foi adquirido através do Governo Estadual, que está destinando a todos os municípios paulistas.