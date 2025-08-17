Prefeitura de Casa Branca promove Audiência Pública

A Prefeitura de Casa Branca irá promover, na próxima semana a Audiência Pública de apresentação e discussão do Plano Plurianual (PPA) 2026-2029. O encontro será realizado na quarta-feira, dia 20 de agosto, às 19h, no Auditório da Câmara Municipal.

O PPA é o instrumento que define as diretrizes, objetivos e metas da administração municipal para os próximos quatro anos, orientando as ações e os investimentos da Prefeitura. A participação popular é fundamental para garantir que as prioridades do município sejam definidas de forma democrática e transparente.