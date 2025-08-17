Prefeitura oferece curso “Empreendendo com Batata”

O Departamento de Ação Social da Prefeitura, em parceria com o Departamento de Cultura, Departamento de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho (Sebrae Aqui VGS), Associação dos Bataticultores de Vargem Grande do Sul (ABVGS), Associação Setembro e com execução do Senac, promoverá o curso “Empreendendo com Batata”.

A iniciativa integra o projeto Roteiro Gastronômico e tem como objetivo capacitar os moradores da cidade para atuar na área de gastronomia com batatas, contribuindo para o desenvolvimento econômico do município. O curso também busca incentivar o uso da batata em receitas elaboradas por entidades locais, visando a geração de recursos. Em 2024, foi iniciado o processo para obtenção do selo de Indicação Geográfica (IG), que reconhece Vargem Grande do Sul e região como “Terra da Batata”. O procedimento ainda está em andamento.

As inscrições serão limitadas e estava previsto para começar nesta quarta-feira, 13 de agosto, das 9h às 17h, e aos sábados das 9h às 13h, no Poupatempo (Rua Coronel Lúcio, 925 – Centro). Os interessados devem ter, no mínimo, 18 anos, residir no município e apresentar cópia do RG, CPF e comprovante de residência. Informações pelo telefone (19) 98382-4963.

O curso ocorrerá de 8 a 17 de setembro, das 18h às 22h, no Espaço Cozinhalimento do Centro de Capacitação e Acolhimento às Famílias “Sueli Gambaroto Mortais” (antigo Clube das Mães). A programação inclui conteúdos sobre boas práticas, manipulação de alimentos, tipos de batatas e suas aplicações, receitas regionais e novas preparações, totalizando 21 receitas. Também serão abordados temas relacionados ao empreendedorismo na área de alimentos.