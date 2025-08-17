Prefeitura oferece curso “Empreendendo com Batata”

Por
Gazeta
-

O Departamento de Ação Social da Prefeitura, em parceria com o Departamento de Cultura, Departamento de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho (Sebrae Aqui VGS), Associação dos Bataticultores de Vargem Grande do Sul (ABVGS), Associação Setembro e com execução do Senac, promoverá o curso “Empreendendo com Batata”.
A iniciativa integra o projeto Roteiro Gastronômico e tem como objetivo capacitar os moradores da cidade para atuar na área de gastronomia com batatas, contribuindo para o desenvolvimento econômico do município. O curso também busca incentivar o uso da batata em receitas elaboradas por entidades locais, visando a geração de recursos. Em 2024, foi iniciado o processo para obtenção do selo de Indicação Geográfica (IG), que reconhece Vargem Grande do Sul e região como “Terra da Batata”. O procedimento ainda está em andamento.
As inscrições serão limitadas e estava previsto para começar nesta quarta-feira, 13 de agosto, das 9h às 17h, e aos sábados das 9h às 13h, no Poupatempo (Rua Coronel Lúcio, 925 – Centro). Os interessados devem ter, no mínimo, 18 anos, residir no município e apresentar cópia do RG, CPF e comprovante de residência. Informações pelo telefone (19) 98382-4963.
O curso ocorrerá de 8 a 17 de setembro, das 18h às 22h, no Espaço Cozinhalimento do Centro de Capacitação e Acolhimento às Famílias “Sueli Gambaroto Mortais” (antigo Clube das Mães). A programação inclui conteúdos sobre boas práticas, manipulação de alimentos, tipos de batatas e suas aplicações, receitas regionais e novas preparações, totalizando 21 receitas. Também serão abordados temas relacionados ao empreendedorismo na área de alimentos.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor insira seu comentário
Por favor insira seu nome aqui