Vereador Gustavo solicita estudo para repasse ao Hospital do Amor

O vereador Gustavo Henrique Bueno (PL) protocolou o Requerimento nº 123/2025, direcionado ao Poder Executivo, solicitando informações sobre a possibilidade de destinar auxílio financeiro ao Hospital do Amor, localizado em Barretos (SP), referência nacional no tratamento oncológico. O requerimento será apresentado na sessão da Câmara, nesta segunda-feira, 18 de agosto.

De acordo com o parlamentar, o pedido foi motivado após a visita de um representante da instituição à Câmara e pelos números expressivos de atendimentos realizados a moradores do município. Atualmente, 37 pacientes vargengrandenses estão em tratamento na unidade, totalizando 458 atendimentos.

O vereador questiona se há possibilidade de o Executivo enviar à Câmara um Projeto de Lei prevendo o repasse de subvenção ao hospital para o exercício de 2025. Além disso, também busca saber se existem impedimentos técnicos para que os vereadores possam indicar verbas ao Hospital do Amor por meio das emendas impositivas ao orçamento de 2026.

Gustavo Bueno destacou a importância do trabalho realizado pela instituição, que acolhe pacientes de todo o país com dignidade, respeito e assistência humanizada. O requerimento agora aguarda resposta por parte da Prefeitura dentro do prazo previsto pela Lei Orgânica do Município.