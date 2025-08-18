Zoo Municipal volta a ser tema de debate

Vereador Paulo César Costa protocola requerimento cobrando explicações do Executivo sobre manutenção e funcionamento do espaço

O Zoológico Municipal de Vargem Grande do Sul voltou a ocupar o centro do debate público após reportagem publicada pela Gazeta de Vargem Grande na edição do último sábado, dia 9 de agosto de 2025. A matéria destacou os custos de manutenção do local, a falta de divulgação das atividades realizadas e a ausência de respostas da prefeitura sobre a situação atual do espaço.

A reportagem questionou a viabilidade de manter o zoológico nos moldes atuais, com um gasto estimado em cerca de R$ 80 mil por mês, o que representa quase R$ 1 milhão por ano, conforme dados levantados em 2022. Além disso, abordou a possibilidade de readequar o espaço para outras finalidades ambientais, como centro de reabilitação de animais silvestres ou santuário de fauna local.

Diante da repercussão da matéria e da falta de respostas da administração municipal, o vereador Paulo César Costa (Podemos) protocolou um requerimento à Mesa Diretora da Câmara Municipal solicitando informações detalhadas ao Executivo sobre a manutenção e operação do zoológico. O documento será apresentado na próxima sessão do Legislativo, que está prevista para esta segunda-feira, dia 18 de agosto, e busca cobrar maior transparência e responsabilidade na gestão do espaço.

Informações

Entre os questionamentos feitos pelo vereador estão: o número de profissionais técnicos (biólogos, veterinários, zootecnistas) e demais servidores lotados no zoológico; os critérios de registro de frequência dos funcionários e o valor mensal da folha de pagamento do setor; a necessidade de reformas e quais melhorias foram realizadas nos últimos anos; a frequência de avaliação veterinária dos animais e informações sobre o recebimento ou reintrodução de espécies; a existência de convênios com universidades, ONGs ou órgãos ambientais; e dados específicos sobre a reprodução de araras no zoológico nos últimos cinco anos.

O requerimento também solicita o nome do atual responsável pelo zoológico, uma informação básica que não foi fornecida mesmo após a solicitação formal feita pela imprensa. A matéria publicada anteriormente também revelou que a Gazeta de Vargem Grande encaminhou à prefeitura, no dia 29 de julho, uma série de perguntas buscando esclarecer a situação atual do zoológico. No entanto, nenhuma resposta foi enviada até o fechamento da reportagem, mais de dez dias depois do envio. Os próprios funcionários do zoológico afirmaram estar impedidos de conceder entrevistas ou repassar informações básicas sobre o espaço.

Com a apresentação do requerimento, espera-se que o Executivo se pronuncie e forneça dados objetivos à Câmara e à população sobre o funcionamento do Zoológico Municipal. A iniciativa também reacende a discussão sobre o papel e a relevância do espaço nos dias atuais, em meio a críticas da sociedade e aos desafios de sustentabilidade ambiental enfrentados pelo município. “Já passou da hora da sociedade vargengrandense fazer um amplo debate sobre o futuro do zoológico”, afirmou a reportagem da Gazeta, relembrando ainda que o tema já havia sido abordado em fevereiro de 2022, sem que medidas concretas fossem adotadas desde então.

A expectativa é que o tema ganhe fôlego no Legislativo e que a Câmara Municipal assuma um papel mais ativo na condução desse debate, envolvendo a sociedade civil, especialistas e a administração municipal para pensar coletivamente o futuro do zoológico e sua contribuição real para o meio ambiente local.

Repercussão

Nas redes sociais da Gazeta de Vargem Grande, os internautas reagiram à reportagem publicada e debateram o tema, sugerindo propostas para o local e destacando a importância de se discutir o Zoo Municipal.

Houve quem questionasse a necessidade da cidade manter um zoológico e também moradores que opinaram pelo corte do valor repassado a agentes públicos, para que fossem aplicados na melhoria do zoo. Muitos internautas questionaram a manutenção do espaço público e a redução do número de animais nos últimos anos.

A finalidade educativa do zoológico e a sua importância não apenas turística, mas também como espaço de aprendizagem, especialmente para crianças, foi outro ponto levantado. Para muitos internautas, o investimento no zoológico em sua função pedagógica e o incentivo ao contato com a natureza também deve ser levada em conta ao se analisar o futuro do Zoo em Vargem Grande do Sul.