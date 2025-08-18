Alunos da Etec participam de campanha de doação de sangue

A Escola Técnica Estadual – Etec de Vargem Grande do Sul, vinculada ao Centro Paula Souza, promoveu mais uma edição de sua tradicional campanha de doação de sangue.

Na sexta-feira, 8 de agosto, 40 estudantes foram até o Banco de Sangue de São João da Boa Vista, acompanhados pelo professor Marcos César Boratto. A ação, realizada há vários anos pela instituição, busca contribuir para o abastecimento do banco de sangue e estimular nos jovens o espírito de solidariedade e responsabilidade social.

Foto: ETEC de Vargem