Vargem entra na lista de Municípios de Interesse Turístico

A Assembleia Legislativa aprova inclusão de 70 cidades no MIT; município agora aguarda definição dos repasses estaduais para impulsionar o setor

Vargem Grande do Sul agora integra oficialmente a lista dos 70 novos Municípios de Interesse Turístico (MITs) aprovados pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), após acordo firmado no dia 12 de agosto entre os líderes partidários. O reconhecimento representa um importante avanço para o desenvolvimento turístico da cidade, que poderá acessar recursos estaduais vinculados exclusivamente ao setor.

Segundo Lucas Buzato, chefe de equipe do Departamento de Cultura e Turismo da prefeitura de Vargem, o resultado é fruto de planejamento, investimentos e diagnóstico técnico com base no Plano Diretor de Turismo.

“Esse benefício é consequência direta dos investimentos que fizemos em estrutura e qualificação do turismo na cidade. A partir da criação do Plano Diretor de Turismo, conseguimos identificar pontos positivos e negativos, o que nos permitiu implementar melhorias e preparar Vargem Grande do Sul para concorrer de forma ativa ao MIT. Esse título prova que temos capacidade e estamos aptos a nos estruturar ainda mais para o turismo, beneficiando não só a cidade, mas toda a região”, afirmou Lucas.

Ele também explicou que o próximo passo é a oficialização pelo governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o que possibilitará a definição do valor que será repassado a cada cidade. Os recursos têm uso exclusivo em projetos e ações relacionados ao turismo, como obras de infraestrutura, capacitações, ações de publicidade, áreas de lazer e espaços turísticos.

“A comissão avaliadora não divulga os critérios exatos utilizados, mas temos certeza de que nossa preparação e comprometimento fizeram a diferença. Agora, aguardamos a titularidade formal por parte do governador para conhecermos o montante a ser destinado. O importante é que esses recursos são vinculados ao turismo, o que garante que serão utilizados de forma estratégica e transparente”, concluiu Lucas.

Cidades contempladas

A Secretaria de Turismo do Estado deu parecer favorável aos 70 projetos apresentados pelos municípios. Entre eles, cidades da região, como Casa Branca, São Sebastião da Grama e Santo Antônio do Jardim.

Foto: Reportagem