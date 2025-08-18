Editorial: Desenvolvendo um bom potencial turístico

O recente reconhecimento de Vargem Grande do Sul como Município de Interesse Turístico (MIT) pela Assembleia Legislativa de São Paulo é mais do que um título honorífico — é um indicativo de que até cidades de porte médio ou pequeno podem transformar vocações culturais e históricas em desenvolvimento econômico sustentável.

O turismo não é exclusividade das grandes capitais ou balneários famosos. Dados do Ministério do Turismo mostram que quase 60% dos municípios brasileiros têm potencial turístico reconhecido, sendo que muitos deles têm menos de 20 mil habitantes. Segundo levantamento publicado pelo Instituto de Pesquisas Aplicadas ao Turismo (IPAT), pequenos destinos organizados corretamente conseguiram gerar milhares de empregos formais e elevar seus índices de desenvolvimento humano ao apostar na valorização de seus atrativos culturais e naturais.

Vargem Grande do Sul tem credenciais sólidas para integrar esse seleto grupo. O município já possui um calendário de eventos consolidado, que inclui a tradicional Festa do Milho, a Caminhada da Via Crucis, a Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, a Festa das Nações, a Festa da Batata e as celebrações natalinas que movimentam a economia local. Soma-se a isso um reconhecido circuito gastronômico, herança da tradição agrícola e das influências culturais que moldaram a cidade.

O aspecto histórico também fortalece o potencial turístico do município. Vargem Grande do Sul está inserida no contexto da era do café no interior paulista, o que atrai pesquisadores, visitantes e amantes da história rural brasileira. Além disso, a cidade guarda forte vínculo com a trajetória do Padre Donizetti Tavares de Lima, figura de relevância religiosa e cultural na região, o que confere ao município importância também no chamado turismo religioso.

A inclusão como MIT permitirá que Vargem Grande do Sul acesse recursos estaduais exclusivos para ações de turismo, como obras de infraestrutura, capacitação profissional e campanhas promocionais. Esses investimentos tendem a potencializar os atrativos existentes e gerar impacto econômico direto e indireto, beneficiando não apenas o comércio e a rede de serviços, mas também a autoestima da comunidade.

Se bem aplicado, esse reconhecimento pode marcar uma virada histórica. O turismo, quando planejado com base em diagnóstico técnico — como foi feito com o Plano Diretor de Turismo —, gera resultados duradouros, diversifica a economia e valoriza o patrimônio cultural. Para Vargem Grande do Sul, trata-se de uma oportunidade concreta de unir tradição e futuro, consolidando-se como referência regional em turismo sustentável.

Foto: Reportagem