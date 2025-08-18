Ensaios para a 23ª Festa das Nações entram na fase final

Os preparativos para a 23ª edição da Festa das Nações de Vargem Grande do Sul, que ocorrerá de 4 a 7 de setembro de 2025, estão na reta final. Realizada pela Prefeitura Municipal, através do Departamento de Cultura e Turismo, a festa contará com apresentações de dança e música que têm sido ensaiadas desde abril por artistas e estudantes das redes municipal, estadual e particular de ensino.

Na última quarta-feira, 7 de agosto, um ensaio musical recebeu a presença de Márcia Iared, ex-diretora municipal de Turismo e Cultura e fundadora do evento. A professora, que é referência na Cultura da cidade, acompanhou as músicas que serão apresentadas e contribuiu com orientações e sugestões para aprimorar as performances.

A coordenação artística está a cargo de Letícia Belchior e João Tomáz (dança), e Diana Rodrigues e Éder Donizete Pereira (música), com direção geral do produtor Lucas Buzato. O grupo prepara números que celebram a diversidade e a riqueza cultural dos povos.

Segundo o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos), reuniões realizadas desde o início do ano com o Departamento de Cultura e Turismo definiram novidades para esta edição, incluindo decoração especial, novos figurinos e apresentações inéditas.

A Festa das Nações, criada em 2001, ocorrerá de 4 a 7 de setembro de 2025, com o objetivo de promover a paz e o entendimento entre diferentes culturas.

Este ano haverá homenagens e novas coreografias

Em entrevista à reportagem da Gazeta de Vargem Grande, o chefe de equipe Lucas Buzato ainda frisou que todo ano o evento traz algo de diferente. “Sempre tem novidade. É assim que trabalhamos, posso garantir que a edição deste ano promete surpreender o público com muitas atrações inéditas”, afirmou.

Lucas informou ainda que estão preparando uma homenagem muito especial a um ritmo tipicamente brasileiro. “Mas, por enquanto, isso é surpresa. Só posso adiantar que será feito com muito carinho, de forma criativa e respeitosa com essa parte tão importante da nossa cultura”, adiantou. “Além disso, vamos prestar homenagens a personalidades brasileiras e internacionais, com apresentações que misturam dança, música e emoção”, disse.

Para o público infantil

O chefe de equipe revelou que em comemoração aos 100 anos da Disney, está sendo preparada uma apresentação lúdica e encantadora para celebrar esse marco tão importante do entretenimento mundial. “Na dança, tudo está sendo renovado: coreografias novas, figurinos inéditos e alegorias elaboradas especialmente para este ano. E, felizmente, conseguimos apoios fundamentais para tornar isso possível. Contamos com o suporte da Difusão Cult, um convênio do Estado, e também da Lei Aldir Blanc, que tem nos ajudado a fortalecer o trabalho dos cantores, dançarinos e músicos do grupo da Cultura”, comentou Lucas.