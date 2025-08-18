Departamento de Cultura realiza reunião com entidades

O Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal realizou na quinta-feira, dia 7 de agosto, uma reunião com as entidades assistenciais e grupos que irão participar da 23ª edição da tradicional Festa das Nações.

O encontro foi realizado pela assessora do departamento, Maria de Lurdes Dutra, e pelo chefe de equipe, Lucas Buzato, contando com a presença de representantes de diversas instituições do município como a Associação de Pais e Amigos (Apae), Demolay, Associação de Pessoas com Câncer – Lucas Tapi, Associação Dom Bosco, Casa de Passagem “Heitor de Andrade Fontão”, Loja Maçônica Renascença II, Associação Bushido de Judô, Grupo Escoteiro Curumins da Mantiqueira, Rotary Club, Associação Setembro, Grupo Mão Amiga, Fraternidade Espírita Obreiros do Bem, Hospital de Caridade e Paróquia Sant’Ana.

Durante a reunião foram debatidos alguns pontos importantes para a realização do evento, como a estrutura da festa, novas propostas de decoração e a definição dos cardápios que cada grupo e entidade irá oferecer, representando diferentes países e culturas.

A 23ª Festa das Nações será realizada nos dias 4, 5, 6 e 7 de setembro de 2025, na Praça da Matriz, e promete encantar o público com apresentações artísticas, gastronomia variada e uma programação que reforça a importância da paz mundial e do respeito entre os povos.

Foto: Prefeitura Municipal