Gilson do Sindicato Rural participa de evento em Brasília

Durante mobilização nacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados Rurais (CONTAR), realizada esta semana em Brasília, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vargem Grande do Sul, Gilson Donizete do Lago esteve representando a Federação dos Empregados Rurais Assalariados no Estado de São Paulo (FERAESP), da qual ele faz parte da diretoria, exigindo mais dignidade para os trabalhadores assalariados do campo.

A Jornada de Incidência Política promovida pela CONTAR defendeu várias bandeiras em prol dos trabalhadores rurais, dentre elas, a redução da jornada de trabalho para o regime 5×2 e a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.500 mensais. Gilson esteve com os deputados federais Nilton Tatto do PT e Paulinho da Força (Solidariedade) e visitaram também o Ministério do Trabalho e a Secretaria Geral da República.

Junto ao ministro do Trabalho Luiz Marinho, uma das reivindicações foi com relação às melhorias de condições para quem trabalha sob contrato de safra com remuneração por hora de trabalho e na Secretaria Geral tratou-se da demora em se ter os resultados nas perícias médicas para os trabalhadores rurais.

Segundo o presidente Gilson, essas propostas são urgentes para garantir justiça social e dignidade aos trabalhadores e trabalhadoras do campo, uma vez que quem ganha até R$ 5.500 não é rico, geralmente é um trabalhador, pai e mãe de família. Segundo o governo, Imposto de Renda nessa faixa é injusto e penaliza justamente quem mais contribui com esforço físico no dia a dia.

Com relação à reivindicação da diminuição da jornada de trabalho, a questão levantada pela CONTAR é que ela é exaustiva para muitos assalariados rurais, cobrando a implantação do regime 5×2 — cinco dias trabalhados, dois dias de descanso.

Também a ida de Gilson do Lago a Brasília foi para tratar através da Confederação, os transtornos causados pelo tarifaço do presidente Trump ao Brasil, que vai atingir várias cadeias produtivas, acarretando além do prejuízo para os produtores, a perda de postos de trabalhos pelos trabalhadores rurais.