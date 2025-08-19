Painel: Parque Águas do Rio Verde

Parque Águas do Rio Verde

O complexo de lagos e represas que a prefeitura municipal está construindo em Vargem Grande do Sul deverá ter o nome de “Parque Águas do Rio Verde”, conforme determinação do prefeito Celso Ribeiro e deverá constar no Plano Plurianual que será enviado à Câmara Municipal para apreciação em breve.

Empreendendo com batata

A Festa da Batata está chegando, Vargem vivencia a safra da batata atualmente e uma boa oportunidade para quem quer aprofundar mais seus conhecimentos e ter lucro com um dos principais produtos da cidade, é participar do curso Empreendendo com Batata, que acontecerá de 8 a 17 de setembro no Antigo Clube das Mães.

A iniciativa é do Departamento de Ação Social da Prefeitura Municipal, em parceria com os departamentos de Cultura e de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho (Sebrae Aqui VGS), ABVGS “Coma Mais Batata e Associação Setembro e execução do SENAC.

Requerimento

O vereador Gustavo Bueno (PL), quer saber através de requerimento ao prefeito Celso Ribeiro, se o convênio de atividade delegada entre a prefeitura e o governo do Estado, que envolve a atuação de policiais militares em horários de folga no município, está em vigor e sendo executado em Vargem. Caso contrário, quais seriam as justificativas da prefeitura.

Um projeto de lei foi enviado pelo prefeito Celso Ribeiro para apreciação e votação dos vereadores na sessão que será realizada nesta segunda-feira, dia 18 de agosto, visa a Abertura de Crédito Adicional Especial para contabilizar as verbas provenientes das emendas dos deputados André Bueno (PL), estadual, no valor de R$ 200 mil para aquisição de equipamentos para mulher e outra no valor de R$ 150 mil do deputado federal Arlindo Chinaglia do PT, para aquisição de veículos.

Moção de Apoio

De autoria do vereador João Batista Cassemiro, o conhecido Parafuso, (PSD), tem por finalidade apoiar os Servidores das Carreiras de Apoio Agropecuário, cuja atividade à agroindústria do Estado de São Paulo é essencial e vem sendo comprometida devido à redução contínua do número de servidores, resultado de aposentadorias sem a devida reposição e da ausência de concursos públicos há anos.

“Além disso, os baixos salários e a ausência de valorização profissional têm desestimulado os profissionais da área, afetando a motivação e a permanência de técnicos, agentes oficiais e auxiliares agropecuários e de pesquisa altamente qualificados no serviço público”, cita o vereador na sua moção que, uma vez aprovada, deverá ser encaminhada ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, através de seu Secretário, bem como ao Exmo. Sr. Governador Tarcísio de Freitas e aos Senhores Deputados Estaduais-ALESP.