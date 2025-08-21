Bazar do Gavi é neste sábado

O Grupo de Apoio à Vida (GAVI), realizará mais um bazar, neste sábado, dia 23 de agosto, das 7h30 até as 15h. O bazar está localizado no prédio do Gavi, à Rua Major Corrêa, nº 112, no centro.

A venda solidária contará com muitas peças disponíveis, como roupas, calçados, acessórios utensílios, tudo em ótimo estado. A renda obtida é destinada a ajudar no tratamento de pessoas com câncer de Vargem Grande do Sul.