Bazar do Gavi é neste sábado

Por
Gazeta
-
O bazar será neste sábado, dia 23 de agosto

O Grupo de Apoio à Vida (GAVI), realizará mais um bazar, neste sábado, dia 23 de agosto, das 7h30 até as 15h. O bazar está localizado no prédio do Gavi, à Rua Major Corrêa, nº 112, no centro.
A venda solidária contará com muitas peças disponíveis, como roupas, calçados, acessórios utensílios, tudo em ótimo estado. A renda obtida é destinada a ajudar no tratamento de pessoas com câncer de Vargem Grande do Sul.

