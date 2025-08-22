Novo perito criminal

O policial civil Carlos Alberto Rosalin Filho foi nomeado perito criminal pelo governador do Estado Tarcísio de Freitas (Republicanos), na terça-feira, dia 19 de agosto. A solenidade aconteceu no Memorial da América Latina.



O perito é filho de Carlos Alberto Rosalin e Maria do Carmo de Carvalho Rosalin e se formou em Física pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Ele é casado com Ariani Rodrigues do Eiro Rosalin e tem um filho chamado Carlos Alberto Rosalin Neto.

Na cerimônia, o governador deu posse a 1,5 mil novos policiais civis e técnico-científicos. Após o processo de formação na Academia de Polícia (Acadepol), os escrivães, peritos e médicos-legistas irão atuar em todas as regiões do Estado de São Paulo.