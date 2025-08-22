Biblioteca Municipal Victor Lima Barreto tem 23 anos de história

Espaço tem um público assíduo: de janeiro a julho deste ano foram registrados 3 mil empréstimos de livros

A Biblioteca Municipal Victor Lima Barreto completou 23 anos de existência em julho. Por ali já passaram, e ainda passam, muitos vargengrandenses e visitantes em busca de bons livros, estudantes atrás de fontes para suas pesquisas, espectadores para os eventos culturais e educativos que ali acontecem, enfim, pessoas que já conhecem o potencial da biblioteca e muitos novatos que estão caminhando na descoberta da literatura.

Nesse importante equipamento público, já atuaram servidores públicos, que possuem sua biografia intimamente ligada à biblioteca e que se tornaram referência entre os leitores e usuários do local. No ano passado, mais uma dessas pessoas deu início à sua trajetória na biblioteca. “Posso dizer, com muita emoção, que fazer parte dessa história, mesmo há apenas um ano, tem sido uma das experiências mais ricas da minha vida profissional”, comentou a bibliotecária Silvania Tater.

Ela iniciou suas atividades em maio de 2024. “Cheia de sonhos e planos, e encontrei aqui muito mais do que estantes cheias de livros. Encontrei histórias vivas dos usuários, das crianças curiosas, dos leitores assíduos e, principalmente, da equipe que mantém este espaço pulsando com tanto carinho e dedicação”, disse.

Silvania relatou que trabalha com uma equipe pequena, mas extremamente comprometida. “Paulo Gonçalves e Cleusa Gonçalves, que há muitos anos doam seu tempo e afeto a este espaço; Liliane Bossato, que há dois anos soma energia e ideias ao nosso time; e eu, na função de bibliotecária”, elencou.

O atendimento ao público acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Com um simples cadastro na recepção, o usuário pode fazer empréstimos de até 3 livros por 15 dias. “E os números nos mostram que estamos no caminho certo: mais de 3.000 empréstimos já foram realizados só este ano, todos registrados no nosso sistema eletrônico”, afirmou.

Diversidade de títulos e de projetos

Sobre o acervo, a bibliotecária explicou que está em constante renovação. “Só em 2025, adquirimos 1.800 livros novos, incluindo romances, literatura especializada, gibis, mangás, livros infantis e HQs. É gratificante ver que esses títulos chegaram às mãos de tantos leitores, 2.800 empréstimos só neste ano!”

Mas a biblioteca é mais do que livros. “Desde que assumi como bibliotecária no ano de 2024, venho elaborando projetos que foram prontamente acolhidos e incentivados pela então diretora de Cultura, Sra. Márcia Iared, a quem sou profundamente grata”, contou.

Um dos mais especiais é o projeto Biblioconforto. “Idealizado em parceria com o psicólogo Guilherme de Oliveira Mareca, eu e a Liliane, com apoio dos departamentos de Cultura, Saúde e Medicina Preventiva. A proposta é simples, mas poderosa: usar a literatura e a arte como ferramentas de cura emocional e crescimento pessoal”, explicou. “Já realizamos 12 encontros, reunindo cerca de 600 participantes. Em cada um, promovemos discussões, oficinas, apresentações e palestras que abordam temas como: Literatura, Artes, Música, Teatro, Cinema e Conhecimentos gerais”, comentou Silvania. “Tornamos a biblioteca um espaço de escuta, de troca e de transformação. Ver os olhos brilhando após cada encontro é o maior presente que podemos receber”, acrescentou a bibliotecária.

Silvania falou ainda à Gazeta sobre outro projeto que vem ganhando adeptos, o Clube de Leitura “Lendo e Viajando”, que acontece toda terça-feira, às 15h30, no auditório da biblioteca. “Ao lado da mediadora Marília Tonetto, conduzimos encontros semanais em que debatemos um capítulo por vez do livro escolhido. Atualmente, estamos lendo a obra ‘Mulheres que Correm com os Lobos’, da psicanalista Clarissa Pinkola Estés, um mergulho profundo na alma feminina e em suas histórias”, disse.

Segundo ela, durante os encontros, todos têm voz. “Compartilhamos interpretações, emoções e até experiências pessoais que os textos despertam. É um momento de acolhimento, reflexão e crescimento coletivo”, observou.

Incentivo à leitura

“A biblioteca é um lugar vivo. É feita de gente, de histórias, de afetos. É um ponto de encontro entre o saber e o sentir. E, mesmo diante dos desafios que enfrentamos no dia a dia, estruturais, financeiros ou de equipe, seguimos firmes no propósito de manter esse espaço acessível, acolhedor e essencial para a vida cultural de Vargem Grande do Sul”, afirmou Silvania.

Além de projetos voltados para adultos e adolescentes, a bibliotecária destaca que o incentivo a leitura começa desde muito cedo. Assim está sendo realizado na biblioteca o projeto de contação de histórias, que começou neste mês de agosto, em parceria com as creches municipais. “Inclusive iniciamos a contação de história com fantoches, será uma série de histórias sobre o folclore com alunos das creches”, comentou.

Silvania convidou toda população a visitar a biblioteca, trazer seus filhos e também a participarem dos encontros. A Biblioteca Municipal Victor Lima Barreto fica localizada à rua Batista Figueiredo, 235 – Centro, telefone para contato: (19) 3641-7614”