Escola Alexandre Fleming incentiva leitura

A Escola Alexandre Fleming promoveu na quinta-feira, dia 11, uma palestra com a bibliotecária Silvânia Tater em celebração à Semana Estadual do Livro e do Incentivo à Leitura e à Escrita, que agora faz parte do calendário oficial por lei. Em parceria com a Biblioteca Municipal “Vitor Lima Barreto”, a direção da escola recebeu a bibliotecária Silvânia Tater, que trouxe aos alunos uma palestra que, segundo a direção, foi muito envolvente e enriquecedora.

“Com entusiasmo e sensibilidade, Silvânia destacou a importância do livro, da leitura e da escrita como instrumentos de transformação pessoal e social. Sua fala despertou reflexões valiosas e reforçou o papel da escola e da biblioteca como espaços fundamentais de construção do conhecimento e da imaginação”, comentou.

O convite foi idealizado pelo professor Gustavo Prata, responsável pela sala de leitura da Escola Alexandre Fleming, que articulou a parceria e possibilitou o encontro.

A ação contou ainda com o apoio da diretora Fabiana Bonini e da coordenadora pedagógica Mara Bruno, que têm se dedicado a fortalecer práticas que incentivam o hábito da leitura e o protagonismo dos alunos.

Fotos: Arquivo Pessoal