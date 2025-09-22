Curso de Assistente Administrativo teve início

Teve início nesta segunda-feira, dia 15 de setembro, o curso de Assistente Administrativo, realizado através de uma parceria entre o Departamento de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho da Prefeitura Municipal e o Senac.

As aulas estão acontecendo na sede da UNIVESP, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h30, com a professora Natalia Hilário Camillo.

O curso tem como objetivo capacitar os participantes para atuarem no suporte às rotinas administrativas de empresas, abordando atividades como organização de arquivos e documentos, além de processos relacionados às áreas de finanças, gestão de pessoas, logística, marketing, comercial e jurídica.

A Coordenadora do Departamento de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, Katia Regina Santiago, destacou a importância do curso para aqueles que buscam o primeiro emprego, realizam uma transição de carreira, estão em situação de desemprego ou buscam aperfeiçoamento profissional.

Fotos: Prefeitura Municipal