Neste sábado, tem Dia das Crianças Inclusivo

Organizado pelo Núcleo Desenvolver e Grupo Conscientização Autismo Vargem Grande do Sul, o Dia das Crianças Inclusivo, será realizado neste sábado, dia 11 de outubro, na Represa Eduíno Sbardellini, das 8h às 11h.

O evento que tem a participação da psicopedagoga Geisa Leandrin, foi desenvolvido para as crianças se divertirem e brincarem a manhã toda, com atividades divertidas, piscina de bolinha, escorregador inflável e pula-pula, com tutoria de terapeutas e demais membros da equipe.

Haverá também distribuição de pipoca, algodão doce, refrigerante e sorvete para a criançada presente.