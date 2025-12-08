Pe. Richard lança livro “O Bom Pastor e a Virgem do Manto Branco”

No próximo dia 19 de dezembro, uma sexta-feira, às 19h30, o pe. Richard Strazza da Silva fará em Vargem Grande do Sul, o lançamento do seu livro “O Bom Pastor e a Virgem do Manto Branco”, após a celebração da missa que será realizada na Igreja Bem-Aventurado Donizete, construída na propriedade da Família Morandin.

O livro, que já foi lançado em Tambaú, apresenta uma rica integração entre fé, arte e história, conduzindo os leitores pelos milagres atribuídos ao Padre Donizetti, retratados nas iconografias do Santuário Nossa Senhora Aparecida, em Tambaú. O livro busca aprofundar a compreensão espiritual e simbólica dessas representações, fortalecendo a devoção e preservando a memória religiosa ligada ao Santuário”.

Fotos: Arquivo Pessoal

Explicou padre Richard, natural de Vargem Grande do Sul e filho de Gilberto Gomes da Silva e Ana Regina Straza da Silva, que quando esses ícones foram feitos, desenhados pela artista Ana Maria Barreiro, os padres Paulinho e Aguinaldo, que hoje estão em Vargem, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, pediram para que ele pudesse escrever as catequeses dos ícones.

“O que são essas catequeses? As catequeses são as explicações em forma de oração dos desenhos, das pinturas, do porquê o padre, porquê o bom pastor, porquê a Nossa Senhora Aparecida, ou seja, explicando pela Bíblia e pelos santos por que aquilo tudo foi desenhado, pintado e que ajuda a gente a rezar. Então, olhando o ícone e lendo o livro, nos ajuda a rezar, nos ajuda a caminhar na vida, a ter uma espiritualidade. Então, o livro é uma forma de rezar o santuário do bem-aventurado Donizete”, afirmou o padre e escritor.