Coluna Momento Pet – Lolla

A cachorrinha Lolla é o destaque da Coluna Momento Pet dessa semana. Lolla, da raça basenji, chegou à casa do prefeito Celso Luís Ribeiro e sua esposa Micaela em setembro deste ano.
“Lolla chegou à família depois da perda da nossa outra cachorrinha, pois ficou um vazio, estava pedindo a Lolla”, completou o casal.
Micaela e Celso ainda contaram que Lolla é uma cachorrinha de porte médio, é ativa, alegre, inteligente e independente, e, a maior curiosidade é que ela não late.
Seu bichinho também pode aparecer no Momento Pet! Só entrar em contato pelo Whatsapp (19) 99957-1531 ou (19) 99811-1286