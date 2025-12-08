Vale da Grama realiza visita técnica para impulsionar turismo local

O Sebrae-SP acompanhou, no dia 27 de novembro, uma visita técnica promovida pela Governança do Vale da Grama com o propósito de fortalecer o turismo local e ampliar a articulação entre empreendedores, lideranças e representantes de diversos setores. Intitulada “Um dia para descobrir o que é nosso”, a iniciativa percorreu pontos estratégicos de São Sebastião da Grama, permitindo um diagnóstico aprofundado dos atrativos existentes e do potencial turístico do território.

A programação contemplou visitas à Casa Tés, Fazenda Irarema, Fazenda Rainha – Capela de Santa Clara, Fazenda Recreio, Pousada do Café e Vale San Juan. Em cada parada, os participantes puderam observar estruturas consolidadas, projetos em expansão e propriedades com forte vocação para integrar e diversificar o circuito turístico local.

Junio Correia, gestor de projetos do Sebrae-SP, ressalta que compreender com profundidade o território é etapa indispensável para o planejamento estratégico que está em construção. “Não adianta falar sobre turismo, nem elaborar um plano de ações, se não conhecermos profundamente nosso território. Essa visita foi essencial para valorizar aquilo que já temos, engajar as lideranças locais, identificar novos potenciais e garantir que o plano estratégico seja realmente coerente com a realidade do Vale da Grama”, destacou.

A visita reuniu representantes do agronegócio, agroindústria, tecnologia, serviços, entidades organizadas, servidores públicos e lideranças religiosas. Para o padre Carlos Aloísio Marques da Silva, a integração do grupo reforça a união necessária para o avanço do projeto. “Esse engajamento entre as pessoas é fundamental para o desenvolvimento do projeto. Quando a comunidade se envolve, as ações ganham força. O Vale da Grama tem uma natureza bela, um presente de Deus”, afirmou.

O prefeito José Francisco Martha, o Zé da Doca, reforçou o otimismo quanto ao futuro do turismo no município e ampliou sua avaliação sobre o potencial local: “O Vale da Grama vai estourar e se tornar uma referência em pouco tempo. Aqui, tudo é ótimo: o café, o azeite, o vinho, as pessoas. Temos um conjunto de qualidades que poucos lugares possuem. Estamos trabalhando para organizar esse potencial, dar visibilidade ao que já existe e criar condições para que novos empreendimentos surjam. O turismo será um dos pilares do desenvolvimento econômico da nossa cidade”.

Segundo Richardson Spencer Fernandes Cerri, gerente de Turismo da Prefeitura, 2025 marca uma nova fase para o território. “A governança tem trazido um novo olhar para o turismo local. Mas a participação ativa de empreendedores e lideranças será fundamental, para juntos construirmos um turismo sustentável”, disse.

Além da visita técnica, novas etapas já estão previstas, já que um único dia não foi suficiente para contemplar toda a variedade de atrativos da região. A Governança do Vale da Grama deve promover outras imersões e encontros para aprofundar diagnósticos, fortalecer vínculos e orientar ações conjuntas com foco no desenvolvimento sustentável.

Durante o encontro também foi anunciado um importante avanço: a aprovação de um projeto no edital da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec/MEC 2025), em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). A partir de 2026, o Vale da Grama contará com ações estruturadas de divulgação turística, criação de uma plataforma digital, assessoria de imprensa e um plano de comunicação robusto, ampliando a visibilidade e fortalecendo o posicionamento estratégico do território.

O Sebrae-SP, em conjunto com a Prefeitura, segue promovendo treinamentos, consultorias e capacitações voltadas ao turismo rural, com foco na profissionalização dos serviços, na qualificação do atendimento e no aprimoramento da experiência dos visitantes.

A visita técnica reforça o compromisso da Governança do Vale da Grama com uma construção participativa, contínua e sustentável do turismo local — pautada em planejamento, integração e valorização das riquezas naturais, culturais e produtivas da região.