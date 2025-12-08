Diretor de Saúde é elogiado pelos vereadores

Os vereadores elogiaram avanços obtidos neste primeiro ano de governo, mas cobraram retorno das cirurgias eletivas no Hospital de Vargem; diretor Mário Olinto Merlin Modolo afirma que a solução depende de acordo entre médicos e diretoria da entidade

Durante a sessão ordinária realizada na Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul nesta segunda-feira, dia 1º de dezembro, o diretor de Saúde, Mário Olinto Merlin Modolo apresentou um balanço das ações de 2025 e destacou as perspectivas para 2026. Diante do presidente Maicon Canato (Republicanos), dos vereadores e de pessoas presentes no auditório, o diretor de Saúde mostrou resultados que, segundo ele, refletem modernização, economia e maior eficiência na rede municipal. Ao longo da apresentação, vereadores parabenizaram o diretor pelas economias geradas e pela reorganização do sistema de saúde municipal.

Mário lembrou seus 17 anos no Departamento de Saúde e explicou que, ao assumir a diretoria a convite do prefeito Celso Ribeiro (Republicanos), recebeu duas metas: reduzir custos e ampliar a captação de recursos. Um dos principais avanços citados foi a modernização das unidades, com a compra de 70 tablets e mais de 30 computadores, medida que melhorou os lançamentos no sistema e ampliou o retorno financeiro do SUS Paulista.

Com isso, o município passou de um faturamento próximo a R$ 1,8 milhão no teto de Média e Alta Complexidade-MAC, antes limitado a R$ 2 milhões, para a possibilidade de alcançar entre R$ 4 a R$ 5 milhões em 2026, após o Estado elevar o teto municipal para R$ 6 milhões.

Ele também destacou reduções de custos obtidas com nova política de licitações e reorganização de contratos. O oxigênio medicinal caiu de R$ 55,00 para R$ 13,00 por m³; o raio-X, de R$ 80,00 para R$ 45,00; e a mamografia, de R$ 215,00 para R$ 90,00. A transferência do Posto Nabil para o antigo prédio do PPA também gerou economia ao eliminar gastos com aluguel.

Outro ponto apresentado foi a mudança na Central de Regulação, agora comandada pela médica dra. Mariana, que reorganizou filas e fluxos. A fila da dermatologia caiu de 2.500 para 300 pacientes, e a da alergologia, de 200 para 20 até novembro. O sistema de exames também foi integrado, permitindo que resultados sejam enviados diretamente ao banco de dados municipal.

Na área da Vigilância em Saúde, o diretor destacou o trabalho da enfermeira Kátia, que coordenou ações que reduziram os casos de dengue de 4.000 em 2024, para 400 em 2025. Ele lembrou ainda que o município oferece cerca de 50 medicamentos a mais que a lista obrigatória, embora reconheça que atrasos de fornecedores e falhas no envio de medicamentos estaduais, como a insulina NPH, ainda geram períodos pontuais de falta.

Com relação ao Posto de Pronto Atendimento-PPA, onde se concentravam muitas queixas da população, o diretor falou dos investimentos realizados em recursos humanos, com o número de clínicos aumentando para cinco, com a vinda de mais uma pediatra, o que foi determinante para a diminuição do tempo de consulta para os pacientes, que baixou para uma hora e meia a duas horas em média.

Após todas as explicações do diretor, os vereadores questionaram a ausência de cirurgias eletivas no Hospital de Vargem. Mário explicou que, apesar de o município ser o que mais realiza cirurgias pelo CONDERG, os procedimentos locais dependem de acordo entre a diretoria do Hospital e os médicos, especialmente em relação a questões contratuais e salariais. Ele afirmou “rezar” para que o impasse seja resolvido em 2026 e destacou que a Prefeitura está disposta a colaborar.

Outro questionamento veio do vereador Gustavo Bueno (PL), que pediu que a Prefeitura passasse a divulgar de forma pública as listas de espera de exames e cirurgias. O diretor respondeu que considera a iniciativa muito positiva, mas destacou que sua viabilidade depende de uma parceria com o setor de Tecnologia da Informação, para que o processo seja ágil e automatizado, “sem a necessidade de contratar ninguém apenas para essa função”.

Ao final, ele afirmou que 2025 foi um ano marcado por avanços e organização, e disse acreditar que 2026 trará resultados ainda melhores. A apresentação, que foi uma iniciativa do diretor Mário Merlin Modolo encerrou-se com novos elogios dos vereadores ao trabalho da Diretoria de Saúde e ao impacto das medidas adotadas no orçamento e na qualidade do atendimento.