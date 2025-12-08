A tradicional reunião da Família Multini, realizada a cada dois anos no início de novembro, aconteceu neste ano no dia 8, no Espaço Varanda. A organização ficou a cargo da diretoria da festa, composta por Juliana Multini, Carolina Multini, Cristina Mazeto, Silvana Angeli e Bruno Multini.

O tema escolhido pela família para esta edição foi festa à fantasia, com premiação para os três melhores trajes. Mantendo viva a memória das reuniões na casa da inesquecível tia Lena Mazeto, o encontro mais uma vez começou como manda a tradição: ao som de uma dupla de violeiros, incentivando todos a dançarem catira, como nos velhos tempos.

A animação ficou por conta dos violeiros Maicon e Rodrigo Neves e, mais tarde, do DJ Dago, que embalou a noite com muita música e alegria.

Fotos: Arquivo Pessoal