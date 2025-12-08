Promotor José Cláudio Zan recebe o título de Cidadão Riopardense

O promotor de Justiça José Cláudio Zan, natural de Vargem Grande do Sul, foi homenageado no dia 13 de novembro de 2025, durante sessão solene realizada na Câmara Municipal, quando lhe foi entregue o título de Cidadão Riopardense outorgado pelo Poder Legislativo do município.

José Cláudio nasceu em Vargem Grande do Sul em 27 de novembro de 1965, é filho de José Zan e Mailde Gentina Zan. Casado com a vargengrandense Ana Maria Albuquerque Zan, é pai de Marcela, Pedro e Mariana Albuquerque Zan e tem os netos Manuela e Fernanda Zan de Pauli.

Após fazer o Primeiro e Segundo Graus na E.E. Gilberto Giraldi, E.E. Benjamin Bastos e Escola Dom Pedro II, em Vargem Grande do Sul, graduou-se em Direito (1983/1986) pela Fundação de Ensino Octavio Bastos, em São João da Boa Vista.

Em Vargem trabalhou como office boy no Cartório de Registro de Imóveis e Criminal, foi auxiliar de escritório no Gabinete do Prefeito Municipal e escriturário na contabilidade da empresa Dedini Açúcar e Álcool, em São João da Boa Vista e Pirassununga. De 1991 a 1995, foi oficial de Justiça na comarca de Vargem Grande do Sul.

Em 7 de julho de 1995, assume como promotor de Justiça junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, com atuação em diversas comarcas do Estado de São Paulo: Limeira, Araras, São João da Boa Vista, Mococa, Vargem Grande do Sul, São Sebastião da Grama, Caconde, Santa Cruz das Palmeiras, Tambaú, Casa Branca e São José do Rio Pardo.

Foi titular da 1ª Promotoria de Justiça de São José do Rio Pardo, na Promotoria de Justiça de Vargem Grande do Sul; professor da UNIP por 10 anos, em São José e membro auxiliar da Corregedoria Geral do CNMP – Conselho Nacional do Ministério Público nos anos de 2014/2016, tendo atuado em correições nos MPs do Paraná, Goiás, Maranhão, Pernambuco, Minas Gerais e Piauí.

É titular da 2ª Promotoria de Justiça de São José do Rio Pardo desde 1º de abril de 2000, estando há mais de 25 anos atuando naquela Comarca, onde trabalhou na área da Infância e da Juventude por 20 anos. Há 25 anos atua na área criminal, no meio ambiente e urbanismo e no patrimônio histórico riopardense.

O promotor José Cláudio Zan continua atuando em diversas outras promotorias de Justiça do Estado de São Paulo, por ter sido nomeado pelo Procurador Geral de Justiça para integrar o Projeto Especial Tutela Coletiva (um grupo de seis promotores de Justiça que atua em improbidade administrativa pelo Estado) e o NUIPA – Meio Ambiente – Núcleo de Incentivo em Práticas Autocompositivas.

Fotos: Câmara Municipal de São José do Rio Pardo – Redes Sociais

Zan agradeceu o título recebido

Durante sua fala de agradecimento aos vereadores da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo, José Cláudio Zan citou o vereador Rafael Castro Kocian, presidente da Câmara Municipal; o prefeito municipal Márcio Callegari Zanetti e o vereador Sidnei Marin Morgan, autor da indicação da honraria que recebeu, em nome de quem cumprimentou todos os vereadores e demais autoridades presentes no ato solene.

Dizendo-se honrado por receber o título, Zan comentou que quando escolheu São José do Rio Pardo para fincar suas raízes, disse à sua esposa: “Ser promotor de Justiça aqui vai ser um desafio: as pessoas aqui sabem que promotor de Justiça existe e sabem também para que serve!”. Afirmou que teria muito trabalho e que mesmo assim, decidiu por São José do Rio Pardo para enfrentar os desafios do Ministério Público, assim como para educar e criar seus filhos.

“Receber o título de cidadão riopardense é, para mim, mais do que uma distinção: é um chamado à reflexão. Ao longo dos últimos 25 anos, tive o privilégio de servir esta comunidade como promotor de Justiça, buscando, com humildade e firmeza, cumprir o dever que me foi confiado, o de Promover Justiça. Hoje, ao receber esta honraria, não posso deixar de pensar que ela não me pertence. Este título pertence a todas as pessoas que, mesmo fora do círculo jurídico, acolheram a mim e à minha família nesta cidade”, falou aos presentes.

Em sua fala, afirmou que o Título de Cidadão a ele outorgado pertence, antes de tudo, aos que mais precisam de Justiça — aos que, muitas vezes sem voz, enfrentam as dificuldades da vida e confiaram na Promotoria em busca de ajuda. “É também daqueles que, por minhas limitações, não consegui atender plenamente, e dos que se sentiram injustiçados pela minha atuação”, lembrou.

“Quero dividir esta homenagem com todos os servidores do Ministério Público, do Judiciário e com os profissionais do Direito, além de agentes públicos com quem mantive relações de respeito ao longo desta caminhada. Aprendi que a divergência é natural na democracia: pensar diferente não cria inimigos, mas fortalece a Justiça, que se constrói no diálogo e na pluralidade de ideias”, afirmou.

Para o promotor, a busca pela Justiça exige independência e imparcialidade, pois quando ela resiste às pressões e se mantém fiel aos princípios, torna-se farol para quem mais precisa. “É assim que sirvo ao Ministério Público em São José do Rio Pardo, com orgulho e responsabilidade”, pontuou o novo cidadão riopardense.

Recordo as palavras de Euclides da Cunha, em Os Sertões: “Não é o bárbaro que nos ameaça, é a civilização que nos apavora”, comentou que a civilização sem ética, empatia e respeito aos vulneráveis se torna opressora e que o verdadeiro avanço está na aplicação humana e justa das leis.

“Agradeço também à minha família — minha esposa e meus filhos — que dividem este título comigo. Pelo apoio, pela compreensão e pelos momentos sacrificados em nome do serviço público. Sem vocês, nada disso teria sido possível”, disse Zan aos presentes, finalizando ao afirmar: “Este título me honra e aumenta minha responsabilidade. Reforça meu compromisso com uma Justiça corajosa, equilibrada e humana. Que este reconhecimento sirva como símbolo da confiança desta comunidade e como incentivo para continuarmos lutando por uma sociedade mais justa e digna. Muito obrigado!”.