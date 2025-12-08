Teve início a revitalização da praça Jardim Novo Mundo

Frequentadores destacam importância das melhorias e reforçam o pedido de instalação do banheiro público

A Praça Jardim Novo Mundo, localizada na Av. Teotônio Vilela, no Jd. Paulista está passando por uma ampla obra de revitalização executada com verba do Governo do Estado de São Paulo. O investimento total é de R$ 914.012,51. Na placa existente no local, consta que o início foi registrado em 31 de julho de 2023 e o prazo inicial era de seis meses, o que revela o atraso da obra, que começou a tomar forma agora.

A Gazeta de Vargem Grande esteve no local e conversou com frequentadores que acompanham de perto a movimentação e manifestam expectativas positivas, embora apontem a necessidade de continuidade dos trabalhos e a inclusão de itens essenciais, como o banheiro público.

A obra tem como objetivo requalificar o espaço público e garantir melhores condições de convivência para os moradores. Entre as melhorias previstas, segundo relatos de quem acompanha o dia a dia da reforma, estão a instalação de postes de iluminação, o plantio de grama e a reorganização das áreas de circulação e lazer.

O prefeito Celso Ribeiro afirma que a nova praça segue tomando forma com a construção das calçadas e acessos internos para passeio. “A população ganhará um novo espaço verde, de lazer e convivência na área urbana com calçada para caminhadas, ciclovia, bancos, canteiros de jardim, entre outros, além dos benefícios ambientais preservando as árvores existentes e recebendo novas mudas nos jardins, o que colabora e muito para o clima local.”

Fotos: Reportagem

Apesar do avanço visível, frequentadores afirmaram que houve uma desaceleração recente, possivelmente por conta do período de festas, mas demonstram confiança de que os serviços serão concluídos.

Joaquim Aparecido da Costa, de 65 anos, comerciante que trabalha diariamente na praça, contou que já passa boa parte de seu tempo no local desde que se aposentou. Para ele, a revitalização representa um ganho tanto para seu trabalho quanto para o convívio da comunidade. “Nossa, isso vai ser uma beleza. Não só pra mim, mas pra todos os colegas que ficam aqui na praça. Junta bastante gente, principalmente aos domingos. Vai ficar bonito, vai ficar bom. A gente está contente. Vamos ver se termina logo isso daqui”, afirmou. Joaquim destacou ainda que circulavam boatos sobre a ausência de um banheiro na reforma, mas ouviu recentemente que a estrutura deve ser incluída, o que considera fundamental para quem utiliza o espaço. Animado com a projeção de melhorias, ele conta que segue trabalhando todos os dias, vendendo salgados, sorvetes, frutas, água e sucos no local: “Aposentei e falei pra minha mulher que não ia trabalhar mais pra ninguém. Agora fico o dia inteirinho aqui. Se já era bom, agora vai ficar ótimo”.

Outro frequentador, Francisco Lopes, de 85 anos, reforçou a necessidade de instalação do banheiro público, considerado por ele o principal item faltante na praça. Segundo Francisco, a ausência do banheiro dificulta a permanência de mulheres, crianças e idosos durante as atividades de lazer comuns no local. “O mais importante aqui é o banheiro, né? Porque vem mulher, vem criança, vem homem. Aos domingos eles vêm jogar baralho aqui, e banheiro? Tem que ter torneira, água também. Do jeito que vai ficar bonito aqui, merece um banheiro”, afirmou. Ele observa que algumas estruturas hidráulicas já foram instaladas, “já tem registro e torneira”, mas espera que o espaço seja concluído adequadamente.

A revitalização da Praça Jardim Novo Mundo é acompanhada com atenção pelos moradores que utilizam o espaço diariamente. Enquanto aguardam a retomada do ritmo das obras, eles mantêm a expectativa de que a reforma seja finalizada e entregue com todos os equipamentos previstos, garantindo mais conforto, segurança e qualidade de vida para quem frequenta o local.