Psicóloga Gabrielle Spíndola recebe prêmio em Lisboa

A psicóloga vargengrandense Gabrielle Pereira de Souza Spíndola participou em Lisboa, do Prêmio Conecta Summit – Melhores do Ano, no último dia 23 de novembro. O evento é voltado para o empreendedorismo feminino e Gabrielle ganhou o prêmio de psicóloga e mentora de mulheres, cujo objetivo, segundo a organização, é de premiar os melhores do ano.

Ao jornal, Gabrielle explicou que as premiações são feitas em diversas categorias, em várias áreas de atuação e o evento tem como objetivo fortalecer o empreendedorismo feminino, sendo considerado o maior evento de empreendedorismo feminino da Europa. “Além da premiação, houve muito “networking” e possibilitou aos participantes conhecerem mulheres de várias nacionalidades, como francesas, italianas, angolanas, portuguesas…e o trabalho que exercem em várias partes do mundo”, comentou.

Formada pela UNIFAE, em São João da Boa Vista, Gabrielle é filha de Ana Cláudia Pereira e Claudemiro Spindola, estudou no Benjamin Bastos e na Etec, e hoje atua de forma autônoma com atendimentos on-line no Brasil, além de palestras, workshops e mentorias.

A psicóloga explicou que tudo começou no Café em Negócios, que é um evento de empreendedorismo feminino e que a fundadora é de São João da Boa Vista. E foi através do Café em Negócios, que tem o objetivo de fazer networking com mulheres, que ela foi conhecendo o trabalho de outras mulheres e suas atuações e acabou sendo indicada ao prêmio.

Gabrielle destaca que seu trabalho é voltado ao fortalecimento da autoestima feminina por meio da inteligência emocional. “Eu não ensino mulheres a serem fortes; mostro como reconhecer a força que sempre esteve nelas”, afirma.

Após a premiação, seu próximo passo é ampliar projetos voltados ao autocuidado e ao empoderamento feminino. Ela também pretende convidar mulheres da cidade para um evento especial dedicado à autoestima feminina, que será anunciado em breve.