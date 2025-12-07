Itobi realizou campanha e ações na Saúde

O Departamento Municipal de Saúde da prefeitura de Itobi, por meio da Vigilância em Saúde, realizou a Semana do Fique Sabendo, voltada à prevenção, orientação e testagem rápida, na última semana. No dia 29 de novembro, foi realizado o Dia D, ampliando as ações de conscientização e atendimento à população.

Em parceria com os Agentes Comunitários de Saúde, também foi promovida a campanha Novembro Azul, com a coleta de nomes para realização do exame PSA, reforçando a importância da prevenção e do cuidado com a saúde do homem.

Foto: Prefeitura Itobi