Incêndio destrói Fiat Uno na estrada da COX Energy

Motorista de 22 anos conseguiu sair do veículo e sofreu ferimentos leves ao tentar salvar pertences; chamas foram controladas com apoio de caminhão-pipa da empresa.

Um Fiat Uno ficou totalmente destruído após pegar fogo na tarde desta sexta-feira, dia 5, na estrada que leva à empresa COX Energy, antiga Abengoa. O incidente ocorreu nas proximidades do aterro do açude, em frente a fazenda Terra Vermelha, quando o veículo seguia no sentido Vargem/COX. Segundo informações apuradas pela Gazeta de Vargem Grande junto à Guarda Civil Municipal (GCM), o condutor, de 22 anos, seguia para o trabalho quando percebeu um princípio de fumaça saindo do motor e parou imediatamente às margens da via.

De acordo com o relato do motorista, as chamas se espalharam de forma muito rápida, impossibilitando qualquer tentativa de conter o fogo. Sozinho no veículo, ele conseguiu sair a tempo, mas sofreu alguns cortes no braço ao quebrar o vidro na tentativa de retirar pertences pessoais antes que o incêndio se alastrasse por completo. Apesar dos ferimentos, o jovem não precisou de atendimento médico emergencial.

Equipes da Guarda Civil Municipal, da Defesa Civil e da Polícia Militar foram acionadas e se dirigiram ao local. Quando as viaturas chegaram, o fogo já havia sido controlado com o apoio de um caminhão-pipa da empresa COX, que passava pela região e auxiliou no combate às chamas. A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência para formalizar o caso e dar sequência aos procedimentos de praxe.

O veículo, completamente consumido pelo fogo, foi removido após a atuação das equipes. As causas do incêndio ainda não foram oficialmente determinadas, mas o condutor afirmou que tudo começou com uma fumaça repentina vinda do compartimento do motor. A estrada permaneceu parcialmente interditada durante o atendimento, sendo liberada após a eliminação dos riscos.

Fotos: GCM