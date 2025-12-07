Três foragidos foram capturados pela PM em Vargem

Nos últimos dias, A polícia Militar de Vargem Grande do Sul localizou e prendeu três pessoas condenadas que eram procuradas pela Justiça.

Na manhã da quarta-feira, dia 3 de dezembro, uma equipe da PM que se dirigia para apresentar uma ocorrência de tráfico de drogas, recebeu informações de que um indivíduo procurado pela Justiça estaria nos fundos de um estabelecimento comercial localizado na Avenida Expressa Antônio Bolonha.

Ao verificar o endereço informado, os policiais localizaram o suspeito saindo de uma baia. Com a aproximação da viatura, o suspeito quebrou dois aparelhos celulares que estavam com ele. Durante busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, mas após consulta aos seus dados pessoais, a equipe foi informada que ele possuía mandado de prisão preventiva em aberto por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Assim, foi dada voz de prisão ao homem, que foi encaminhado ao Posto de Pronto Atendimento (PPA) para exame cautelar e, posteriormente, ele foi apresentado à Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada como captura de procurado e apreensão de objeto.

Já no dia 28 de novembro, foram duas pessoas localizadas e presas. No período da tarde, por volta das 16h, a PM, durante patrulhamento preventivo na Vila Santana, identificou um homem que já era conhecido por possuir mandado de prisão relacionado a crimes previstos no Código Penal e na legislação de drogas. Ele foi abordado e, após consulta ao sistema, a ordem judicial foi confirmada. Dessa maneira, ele foi conduzido ao Posto de Pronto Atendimento para exame médico cautelar e, em seguida, apresentado na Delegacia de Polícia, onde o mandado foi formalmente cumprido.

E na noite de 28 de novembro, a equipe da Força Tática da PM, por volta das 21h, realizou a captura de um procurado pela Justiça, em Vargem. Durante patrulhamento, a equipe percebeu que um indivíduo mudou repentinamente de direção ao notar a aproximação policial, o que motivou a abordagem. Na identificação e consulta aos sistemas, foi encontrado um mandado de prisão vigente em seu desfavor. Ele foi apresentado à Delegacia, onde o mandado foi formalmente cumprido.