Homem foi preso por furto e tráfico no Dolores

Na manhã de sábado, dia 29 de novembro, a Polícia Militar prendeu em flagrante um indivíduo por furto e porte de drogas no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul.

Durante patrulhamento, os policiais visualizaram o suspeito dispensando um objeto ao perceber a chegada da equipe. Na abordagem, foram localizadas três porções de crack com ele. Em seguida, durante a vistoria em um veículo ligado ao suspeito, foram encontradas diversas caixas de leite e embalagens de suco, produtos posteriormente reconhecidos como furtados de um supermercado da cidade, com confirmação pelas imagens internas do estabelecimento.

O indivíduo recebeu voz de prisão, passou por exame médico e foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso. Foram apreendidas três porções de crack, totalizando aproximadamente 1 grama da droga.