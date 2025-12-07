Adolescente é pego por tráfico na Vila Esperança

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul deteve, na manhã da quarta-feira, dia 3, um adolescente por tráfico de drogas. Conforme o informado pela PM, a equipe realizava patrulhamento pela Vila Esperança, quando avistou um adolescente conduzindo uma bicicleta pela rua Maquis Ranzani.

Ao avistar a viatura policial, o adolescente demonstrou nervosismo e tentou esconder um objeto no bolso da bermuda. Suspeitando da ação do jovem, os policiais fizeram a abordagem e em revista pessoal, foram encontradas nove porções de maconha embaladas, prontas para a venda, além de R$ 34,00.

Ao ser indagado pelos policiais, o jovem confirmou ser o proprietário das porções e disse que comercializava drogas há cerca de cinco meses. Ele recebeu voz de apreensão por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e foi encaminhado para o exame cautelar médico. Em seguida, o adolescente foi apresentado na Delegacia de Polícia e após os procedimentos legais, ele foi liberado a sua responsável legal.

Foto: De Olho São José do Rio Pardo