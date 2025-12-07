No Jd. Fortaleza, jovem foi pego com drogas

Um adolescente foi detido pela Polícia Militar por tráfico de drogas na tarde da quarta-feira, dia 3, no Jardim Fortaleza, em Vargem Grande do Sul. Segundo informou a PM, durante patrulhamento, a equipe policial percebeu que o adolescente tentou fugir ao sair de um imóvel conhecido por ser utilizado para a venda de entorpecentes no bairro.

Ele foi abordado e, com ele, foram encontrados R$ 57,00. No interior da residência, os policiais localizaram porções de drogas, dinheiro, uma balança de precisão e um aparelho celular. O jovem declarou ser o responsável pelos entorpecentes e pelo dinheiro apreendido. Ele recebeu voz de apreensão e foi encaminhado à unidade policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.