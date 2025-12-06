Operação cumpre mandado de busca e apreensão em Casa Branca

A Polícia Civil de Casa Branca, com apoio da Polícia Militar, cumpriu um mandado de busca e apreensão em uma residência no Distrito de Lagoa Branca, em Casa Branca.

Durante as buscas no endereço, as equipes localizaram uma balança com resquícios de cocaína e a quantia de R$ 6.514,00 em dinheiro. Dois indivíduos que estavam no local foram abordados, sem que fossem encontradas substâncias ilícitas com eles. Um deles informou que estaria no imóvel para comprar drogas.

Em outros locais vinculados ao investigado, nada de ilícito foi encontrado, sendo apreendidos dois celulares. A Polícia Civil reteve os valores em dinheiro, a balança e uma motocicleta Triumph Tiger Explorer para averiguação. Após o término dos procedimentos, os envolvidos foram liberados.