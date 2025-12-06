Em Grama, PM apreende drogas e captura procurado

Uma operação da Polícia Civil de São Sebastião da Grama, com apoio da Polícia Militar, cumpriu um mandado de busca e apreensão na Vila Gomes. A ação ocorreu por volta das 16h do dia 28 de novembro.

Durante as buscas, os policiais abordaram indivíduos presentes no local e localizaram porções de cocaína e crack, além de dinheiro em espécie, configurando o crime de tráfico de drogas. No mesmo endereço, outro indivíduo foi identificado e, após consulta ao sistema, verificou-se que havia contra ele um mandado de prisão pelo crime de roubo.

Ambos receberam voz de prisão, passaram por exame médico cautelar e foram apresentados na Delegacia de Polícia. O delegado de plantão ratificou a prisão por tráfico de drogas e formalizou o cumprimento do mandado de prisão, mantendo os dois detidos à disposição da Justiça.