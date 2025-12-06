Cohab e Ajax decidem o Campeonato Amador 2025

Os times Cohab FC e Ajax FC fazem a partida decisiva do Campeonato de Futebol Amador de Vargem Grande do Sul 2025, neste domingo, dia 7, às 16h, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana. O campeonato, que é realizado pelo Departamento Municipal de Esportes e Lazer da prefeitura de Vargem Grande do Sul, teve início em outubro e contou com 10 times disputando o título.

No último domingo, dia 30, foram realizadas as partidas das semifinais. No primeiro jogo decisivo, o EC Luiz Gama e o Cohab FC empataram em 2 a 2 no tempo regulamentar. Os gols do Luiz Gama foram de Gabriel do Nascimento e de Denilson. Já pelo Cohab, marcaram Vinícius e Marcelo. Na decisão dos pênaltis, o Cohab foi mais efetivo e levou a vaga.

Na sequência, Santana FC e Ajax FC disputaram a segunda partida semifinal do domingo, que terminou com o empate de 1 a 1. Vinícius de Souza marcou para o Santana e Lucas Sales de Araújo fez o do Ajax. A vaga para a final foi decidida na cobrança alternada de penalidades, com o Ajax superando seu adversário e garantindo seu lugar na disputa do troféu.