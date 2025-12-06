Handebol feminino conquista o bronze na Liga do Interior

A equipe infantil feminina de handebol do Departamento Municipal de Esportes e Lazer foi no último domingo, dia 30 de novembro, até Salto, onde enfrentou a equipe do Águias de Campinas, na disputa pela medalha de bronze da Liga Handebol do Interior, pela Série Prata. Na fase de grupos houve igualdade em seus confrontos com duas vitórias para cada lado.

Na partida do domingo, Vargem Grande do Sul venceu o Águias por 30 a 13, com gols de Laryssa e Rafaela marcando 6 gols cada uma, Fernanda fazendo 5 gols, Kemilly e Daniele registrando quatro gols cada uma, Ludmilla fazendo 3 e Maria Fernanda, marcando duas vezes.

De acordo com o professor Juliano Garcia, responsável pela equipe, o time apresentou um bom nível. “Valendo a medalha de bronze, nossas meninas jogaram uma bela partida defensivamente. No ataque começaram nervosas, mas cresceram na partida e com um trabalho coletivo muito bom, talvez a melhor partida do ano em distribuição de jogadas, conseguiram superar as adversárias”, avaliou.

“Nossas meninas mereciam essa vitória e a medalha, fizeram uma boa participação durante todo o ano. Essa equipe tem muita capacidade de crescer ainda mais, das doze atletas da disputa de hoje, apenas duas não continuarão na categoria no ano que vem. Encerramos esse 2025 para elas com a medalha de bronze, mas acredito que elas podem conseguir muito mais em 2026”, observou.

Fotos: Departamento de Esportes e Lazer