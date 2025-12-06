Peneira do Fluminense atraiu mais de 100 jogadores

O Fluminense realizou uma peneira em Vargem Grande do Sul no final de novembro. Os testes foram feitos no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana. A seletiva visava meninos e meninas das categorias sub-8 a sub-15. A ação foi organizada pelo Departamento de Esportes e Lazer da prefeitura e contou com a presença do observador técnico do Fluminense, Alan Santos.

De acordo com o Departamento de Esportes, 103 atletas participaram da seletiva. De acordo com a pasta, o atleta Brayan Silva, meia atacante destro, de Poços de Caldas (MG) foi selecionado para acompanhamento no CT de Zerém (RJ).

Para monitoramento, foram destacados os jogadores Samuel Augusto, zagueiro, destro; Gustavo Silva, atacante centralizado/beirada; Gabriel Silva, meia / segundo volante e Enzo Fagundes, segundo volante / meia, destro.