Família Correa sobe ao pódio na final do Moto1000GP

O Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel (PR), recebeu no domingo, dia 30, a Super Final do Moto1000GP. O GP Motul, oitavo fim de semana de disputas do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade em 2025, foi realizado entre os dias 29 e 30 de novembro.

A Motul 300V Cup registrou uma das chegadas mais apertadas da temporada. Vitor Hugo Correa venceu com apenas 0s036 de vantagem sobre Mateo Mayorga, com Santiago Vogel em terceiro. “Só agradecer a Deus, minha família e todos que torcem por mim. Tivemos um problema na moto no fim, mas a vantagem que abrimos deu para segurar”, contou Vitor Hugo ao canal oficial da prova.

Fotos: Arquivo Pessoal

Bicampeonato de Vladimir

Mas o grande destaque da etapa foi o pódio duplo da família Correa. Na mesma corrida em que Victor conquistou a vitória na Pro, seu pai, Vladimir Corrêa, teve um desempenho muito positivo e subiu ao pódio na categoria Máster, protagonizando um feito raro e emocionante: pai e filho no pódio, cada um vencendo em sua respectiva categoria.

A corrida foi extremamente disputada do início ao fim. Vladimir administrou com inteligência seu ritmo ao longo da prova, lutando contra adversários diretos e suportando a pressão de uma etapa decisiva. Ao final, ele garantiu os resultados históricos de vice-campeão brasileiro 2025 na categoria Pro e bicampeão brasileiro na categoria Máster

“Agora posso dizer que sou bicampeão brasileiro na Máster e ainda vice na Pro. Na etapa passada deu tudo errado, hoje quase aconteceu de novo, mas deu certo. Ver meu filho no pódio comigo é emoção dobrada, é orgulho demais”, afirmou Vladimir, visivelmente emocionado.

Na pista, Vladimir Corrêa corria com estratégia para não comprometer seus títulos. “Preciso ser inteligente. Se eu zerar, arrisco o campeonato”, disse ele antes da largada. O resultado ainda confirmou o desempenho de Vladimir Corrêa, que ainda registrou a melhor volta da corrida.