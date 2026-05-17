Orquestra Jovem homenageia mães e encanta público

O Departamento de Cultura e Turismo da prefeitura de Vargem Grande do Sul promoveu, no último sábado, 9 de maio, uma emocionante apresentação da Orquestra Jovem em celebração ao Dia das Mães.

O concerto foi realizado na praça do Cristo Redentor e reuniu famílias, moradores e amantes da música em uma noite marcada por emoção, cultura e momentos inesquecíveis.

Com um repertório diversificado, a Orquestra passeou por clássicos da música erudita, sucessos da Música Popular Brasileira e trilhas sonoras de filmes consagrados, proporcionando ao público uma experiência musical envolvente e cheia de sensibilidade.

Entre os destaques da apresentação, a interpretação da canção Como É Grande o Meu Amor por Você emocionou os presentes e tornou a homenagem às mães ainda mais especial.