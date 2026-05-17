Alunos da Fleming lançam foguetes em olimpíada científica

O projeto Escola Olímpica, da Escola Estadual Alexandre Fleming Ensino Integral, realizou no sábado, dia 9, uma manhã de competição científica com a participação dos estudantes das turmas N1 e N2 na Olimpíada Brasileira de Foguetes (Obafog). Após meses de preparação, os alunos colocaram em prática o que aprenderam construindo e lançando foguetes do Modelo 3, movidos a água e ar comprimido, conforme as regras do edital da competição.

Os resultados superaram expectativas: dois trios de alunos conseguiram ultrapassar a distância mínima de 90 metros exigida na prova, marca que representa um desempenho significativo para muitos estudantes que participavam pela primeira vez de uma competição científica desse nível, conforme ressaltou a direção da escola. Para eles, a conquista foi o resultado concreto de semanas de estudo, montagem e testes realizados nas manhãs de sábado.

A presença de pais e responsáveis deu um tom especial ao evento. As famílias acompanharam cada lançamento de perto, com torcida e comemoração a cada disparo, cenas que, segundo a escola, reforçaram a importância do vínculo entre a comunidade escolar e o projeto. A manhã foi encerrada com um café da manhã coletivo em clima de celebração pelas conquistas do grupo.

De acordo com a direção, a Escola Alexandre Fleming é atualmente a única escola vinculada à Diretoria de Ensino de São João da Boa Vista a integrar o projeto Escola Olímpica, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo implantada na unidade em 2025. Este é o segundo ano de funcionamento do programa, que oferece aulas todos os sábados, das 9h às 11h40, voltadas à preparação para olimpíadas do conhecimento nas áreas de ciências, matemática e outras disciplinas.

O alcance do projeto já ultrapassa os limites do município. Alunos de Tambaú e Casa Branca também frequentam as turmas, que são abertas a estudantes de qualquer escola estadual da região. A meta da equipe para este ano é participar de 20 olimpíadas acadêmicas e científicas, entre elas a Obafog.

As matrículas seguem abertas para as turmas N1, destinada aos alunos do 6º e 7º anos, N2, para os do 8º e 9º anos, e N3, voltada ao Ensino Médio. Interessados podem obter mais informações diretamente com a escola pelo telefone 3641-1163.