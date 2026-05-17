PM apreende adolescentes por tráfico em Vargem

Dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar na manhã de terça-feira, dia 12, por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na Vila Santa Terezinha, em Vargem Grande do Sul. A ação ocorreu durante um patrulhamento de rotina pela região.

Os policiais militares foram acionados após receberem uma denúncia anônima sobre a comercialização de entorpecentes. Segundo as informações colhidas, o crime estaria ocorrendo nas proximidades de um centro poliesportivo localizado no referido bairro.

Ao chegarem ao local indicado, os agentes realizaram a abordagem de dois jovens. Durante a averiguação, os adolescentes indicaram aos policiais o esconderijo onde guardavam seis porções de crack, que já estavam embaladas e preparadas para a venda.

Além da droga, a equipe policial apreendeu uma lâmina utilizada para o fracionamento do entorpecente e a quantia de R$ 170,00 em dinheiro vivo. Todo o material foi recolhido e apresentado como prova da atividade ilícita no local.

Os adolescentes foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde compareceram acompanhados por seus responsáveis legais. Após o registro da ocorrência e os procedimentos de praxe, os jovens foram liberados às famílias.