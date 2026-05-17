Rotary realiza jantar especial para comemorar o Dia das Mães

O Rotary Club de Vargem Grande do Sul promoveu, na noite de sexta-feira, 8 de maio, um jantar festivo em comemoração ao Dia das Mães. O evento teve início às 20h e foi realizado no Sítio Cachoeira, espaço cedido pela família do rotariano José Luiz Morandin.

A celebração reuniu rotarianos, integrantes da Casa da Amizade e convidados em uma noite marcada por confraternização e homenagens. Os próprios rotarianos ficaram responsáveis pelo preparo e serviço do jantar, enquanto a Casa da Amizade participou da organização da festividade.

A programação contou ainda com a presença dos padres Paulo e Aguinaldo, que participaram da celebração. A parte musical da noite ficou sob responsabilidade do músico Del, que animou os convidados durante o evento.

Um dos momentos de destaque da confraternização foi a homenagem prestada às mães presentes, que receberam mimos entregues pelos filhos. Em seguida, foi realizada uma contagem regressiva conduzida por um dos padres, seguida de um brinde com espumante.

Durante a noite, Mário Malaguti realizou uma saudação especial às mães presentes, em uma homenagem marcada pela emoção e reconhecimento à importância da figura materna.