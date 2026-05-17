Centro de Convivência do Idoso fez tarde especial para as mães

Em celebração ao Dia das Mães, o Centro de Convivência do Idoso “Haydeé e Antônio Longuini Neto”, no antigo Clube Vargengrandense, realizou, na última quinta-feira, 7 de maio, uma tarde especial repleta de carinho, homenagens e momentos de confraternização.

A programação contou com um delicioso café da tarde, música ao vivo com o cantor Capiteli e diversas homenagens preparadas especialmente para as mães participantes, proporcionando momentos de alegria, integração e valorização.

O evento foi promovido pelo Departamento de Ação Social da Prefeitura Municipal e reuniu as integrantes do C.C.I., além da presença da diretora do departamento, Eva Vilma Rodrigues, da primeira-dama Micaela Garcia Ribeiro e de toda a equipe responsável pela organização.

A comemoração destacou a importância das mães na construção das famílias e da comunidade, além de fortalecer os laços de amizade, convivência e bem-estar entre as participantes.