PM intensifica patrulhamento após tentativa de furto rural

Equipes da Polícia Militar foram mobilizadas na noite de terça-feira, dia 12, para atender uma ocorrência de tentativa de furto em uma propriedade rural de Vargem Grande do Sul. A ação visou localizar um suspeito que tentava subtrair fiação elétrica no local.

Segundo o relato do proprietário da fazenda aos policiais, ele surpreendeu um indivíduo no momento em que este tentava furtar cabos de um padrão de energia. Ao notar que havia sido descoberto pela vítima, o criminoso fugiu rapidamente por uma área de vegetação.

Após a chegada da equipe policial, foram realizadas diversas diligências pelas imediações com o apoio de outras unidades da corporação. Apesar do cerco montado na zona rural, o autor do crime não foi localizado até o encerramento do patrulhamento.

A ocorrência foi formalmente registrada pela Polícia Militar para investigação posterior. O proprietário da área recebeu orientações técnicas dos agentes sobre as providências cabíveis e medidas de segurança para evitar novas investidas criminosas na região.