Homem agride companheira e acaba preso com munição

Um homem de 41 anos foi preso pela Polícia Militar na noite de sábado, dia 10 de maio, acusado de violência doméstica e posse de munição. O caso ocorreu no Centro de Casa Branca, após uma denúncia anônima alertar as autoridades sobre a agressão.

No local, os agentes encontraram a vítima, de 28 anos, com lesões aparentes no rosto. Ela relatou ter sido agredida com socos pelo companheiro. Durante a abordagem, o autor resistiu à prisão, sendo necessário o uso de gás de pimenta para contê-lo e imobilizá-lo.

Na busca pessoal, os policiais localizaram uma munição intacta de revólver calibre .38 em posse do agressor. As partes foram levadas ao pronto atendimento para exames e, em seguida, o homem foi apresentado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.