Vítor Hugo conquista pódio em prova da Yamalube

A disputa pelo título a Yamalube R3 BLU CRU América Latina Talent foi disputada no último final de semana, no Autódromo Zilmar Beaux, em Cascavel (PR). O piloto vargengrandense Vitor Hugo Correa, que no final de semana ainda conquistou o troféu na categoria Motul e viu seu pai, Vladimir, se tornar bicampeão brasileiro na categoria Master, também brilhou na prova da Yamaha.
O jovem piloto de apenas 15 anos, viveu neste fim de semana momentos marcantes em sua carreira no motociclismo. Ele conquistou seu primeiro pódio na categoria Yamaha R3 bLU cRU América Latina Talent, reconhecida por reunir alguns dos maiores talentos jovens da motovelocidade brasileira.
Desde o início da etapa, o piloto mostrou que estava focado. Nos treinos livres, se manteve constantemente entre os primeiros colocados, com ritmo forte, consistência e maturidade nas disputas. No classificatório de sábado, dia 29, Vitor garantiu a 10ª posição no grid de largada.
Na prova, ainda no sábado à tarde, o piloto fez uma excelente largada, se posicionando bem logo nas primeiras curvas e entrando de vez na briga pelas primeiras posições. Com ultrapassagens decisivas e controle emocional, Vitor se manteve no pelotão da frente e construiu uma atuação segura e agressiva na medida certa.
A recompensa veio com a bandeirada final, com a conquista do 3º lugar entre 23 pilotos inscritos. Um pódio muito celebrado pela equipe, pelos familiares e por todos que acompanham sua evolução no esporte.
No domingo, dia 30, Vitor voltou à pista largando novamente da 10ª posição conquistada no classificatório. Ele se manteve firme na disputa durante toda a prova, brigando pelas primeiras colocações e mostrando bom desempenho. Na última volta, porém, um erro acabou tirando dele a chance de mais um pódio. Ainda assim, o piloto cruzou a linha de chegada em sexto lugar, um resultado expressivo, especialmente considerando o alto nível dos adversários com quem divide o grid.
A Yamaha R3 bLU cRU América Latina Talent é considerada uma das categorias mais disputadas do país, por reunir jovens pilotos em ascensão e com potencial para o cenário internacional. Para Vítor, conquistar um pódio nesse ambiente competitivo reforça seus objetivos de construir uma carreira na motovelocidade.
Após um fim de semana de evolução e bons resultados, Vitor afirmou que segue se preparando de forma firme e confiante para a temporada de 2026 e deixou claro que vai em busca do título na competição, uma conquista que abrirá as portas para seu sonho de chegar ao Mundial de Motovelocidade.
Vítor Hugo conquista pódio em prova da Yamalube
A disputa pelo título a Yamalube R3 BLU CRU América Latina Talent foi disputada no último final de semana, no Autódromo Zilmar Beaux, em Cascavel (PR). O piloto vargengrandense Vitor Hugo Correa, que no final de semana ainda conquistou o troféu na categoria Motul e viu seu pai, Vladimir, se tornar bicampeão brasileiro na categoria Master, também brilhou na prova da Yamaha.