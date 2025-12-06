Vargem é bronze na Copa Difusão de Basquete

O time da categoria sub 17 de Vargem Grande do Sul fez bonito na Copa Difusão de Basquete Regional 2025, conquistando a medalha de bronze no torneio, que reuniu as melhores equipes da região. As finais foram disputadas no domingo, dia 30, em Porto Ferreira.

Os jogadores de Vargem fizeram seu último jogo contra a equipe de Guaxupé (MG). A equipe vargengrandense iniciou o campeonato sob os treinamentos do professor Celso de Andrade, conhecido como Cebola (voluntário), mais tarde veio o Joaquim Godoy, como professor pelo Departamento de Esportes e encerrou a temporada com Vinícius Ramos, também voluntário.

Capitão do time e cestinha da equipe, Luís Mariano falou sobre a conquista. “Conseguimos fechar a Copa difusão em terceiro lugar. Mesmo não sendo o primeiro lugar, a gente sabe o quanto foi difícil pra chegar até aqui. Foram jogos bem difíceis e esse resultado mostrou que temos potencial, só precisamos ajustar algumas coisas. Ano que vem, dá pra melhorar muito, treinar com mais foco, evitar vacilos bobos e manter a cabeça no lugar quando o jogo aperta. Se continuarmos juntos e dedicados, tenho certeza que podemos chegar ainda mais longe”, avaliou.

Vinícius Ramos, professor voluntário do time, destacou o desenvolvimento da equipe. “Este ano foi importante para o basquete da cidade. Retomamos nossa presença em competições oficiais e colocamos em quadra a energia e o potencial da nossa juventude, incentivando a prática esportiva e fortalecendo a modalidade. Sendo um ano de reconstrução e retomada, os resultados foram positivos e mostram que estamos trilhando um caminho promissor, com muito desenvolvimento ainda pela frente”, observou.

O vereador Gustavo Bueno, um dos incentivadores da equipe e entusiasta da modalidade, também elogiou o desempenho dos jogadores. “Nossos jovens atletas representaram a cidade em um competitivo campeonato que uniu equipes de São Paulo e Minas Gerais. Mais do que a disputa na quadra, o maior triunfo foi a capacidade de nosso time em superar obstáculos logísticos e técnicos, mostrando garra, disciplina e o verdadeiro espírito esportivo”, pontuou.

“Essa iniciativa, que partiu do meu mandato e contou com a sensibilidade e o empenho da prefeitura de Vargem Grande do Sul, na pessoa do prefeito Celso Ribeiro, e a eficácia do Departamento de Esportes, sob a liderança do diretor André Leone, demonstra o nosso firme compromisso com o desenvolvimento esportivo e a formação da juventude”, destacou o vereador. “O sucesso deste ano serve de combustível para continuarmos investindo e aprimorando nossas políticas públicas para o esporte. Nosso compromisso se renova para o próximo ano, buscando ampliar o acesso e dar continuidade ao apoio às nossas equipes de base”, finalizou Gustavo.